Бил Клинтон: Захвалан сам што сам могао да допринесем независности Косова

Уз Доналда Трампа и Рекса Тилерсона, десету годишњицу једностраног проглашења независности Kосову су честитали и бивши амерички председници Бил Kлинтон и Џорџ Буш.

Честитке су упутиле бивше државне секретарке Медлин Олбрајт и Kондолиза Рајс, као и бивши командант НАТО снага у Европи, генерал Весли Kларк.

У видео-поруци Kлинтон је изјавио да ће Kосово увек у његовом срцу имати посебно место.

„Изузетно сам захвалан што сам као председник САД могао да помогнем да остварите будућност у слободи и толеранцији“, рекао је Kлинтон.

Он је подвукао да верује да је „заслужено место“ Kосова пуноправно чланство у УН, ЕУ, НАТО и међународној заједници уопште.

„За ваше међународне пријатеље широм света је значајно да наставите да радите на превазилажењу сукоба из прошлости“, поручио је Kлинтон.

Бивши председник САД Џорџ Буш је у своје и име супруге Лоре честитао народу Kосова уз поруку „у овом значајном тренутку желимо вам мирну, демократску и богату будућност“.

Бивши командант НАТО снага у Европи у време напада на СРЈ, генерал Весли Kларк је испод слике с Kосова из тог времена написао „честитке народу Kосова, славимо десет година независности“.

И бивше америчке државне секретарке САД Медлин Олбрајт и Kондолиза Рајс су народу Kосова честитале десету годишњицу независности.

Председник и премијер Kосова Хашим Тачи и Рамуш Харадинај су поводом годишњице примили честитке и других страних званичника.

Congratulations to the people of Kosovo on the 10th anniversary of their independence. https://t.co/NVIcagsD4t

— Bill Clinton (@BillClinton) 16. фебруар 2018.