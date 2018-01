Тенис о „ружној прошлости“, „одвратној Серени“ и геј клубу

Тенис Сангрен скренуо је на себе пажњу пласманом у четвртину финала Аустралијан Опена, али му је инстант слава донела и проблеме.

Двадесетшетогодишњи Американац направио је успех каријере на Ози Опену, да би га у борби за полуфинале зауставио сјајни Јужнокорејац Хјеун Чунг.

Ипак, поред сјајних наступа у Аустралији, момак из Тенесија је у центар јавности дошао због ‘ружне прошлости’, односно расистичких и хомофобичних твитова, као и праћења неколико ултра десничарских покета.

Lots of valid, fair scrutiny of Tennys Sandgren on here, but one damning common screengrab is incomplete and perhaps misleading. It was a link to an article about Serena screaming toward Vinci, not just photos of her.

Feel free to still disapprove, but get the whole picture. pic.twitter.com/7PI6grjmCi

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 24, 2018