Кинези зафркавају Трампа: Поставили огромног пса са Трамповим лицем

ПОРЕД кинеске робне куће Fashion Walk Mall – у округу Таајуан – потављена је фигура огромног пса са лицем Доналда Трампа.

Ово је објавио лист Time, указујући да „пас“ има „Трампову фризуру“, а и обрве америчког лидера.

Video of China: Shopping centre brings in Year of the Dog with Trumpesque statue

Још је у стању да опонаша познати Трампов руском са показивањем (публици) кажипрста.

Амерички лист указује да је појава Трампа-пса највероватније повезана са чињеницом да је за Кинезе 2018-та година – Година жутог пса.

Факти