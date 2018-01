АЛБАНЦИ БЛОКИРАЛИ ПРИСТУП манастиру у Ђаковици

Група косовских Албанаца блокирала је у Ђаковици приступ Манастиру Пресвете Богородице.

Приступ је блокиран иако је група Срба отказала најављену посету због претњи и безбедносне ситуације.

„Четири старице монахиње остале су јутрос закључане у Манастиру и литургија није служена нити је ико могао да донесе бадњак. Чак нису могле да купе ни хлеб који им је после донела полиција. Наводни мирни протести само су наставак етничког чишћења Ђаковице од Срба који је уследио након 1999, уништавањем српских цркава и кућа“, изјавио је архимандрит Сава Јањић.

Blocking access to Christian sites in 21st century Europe and terrorizing elderly nuns remains a shame for #Kosovo and demonstrates the poor level of freedom. This Monastery had been burned to the ground by #Kosovo Albanian crowd in 2004 riots and was reconstructed after 5 years

