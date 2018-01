„Трампова кула“ у пламену (видео)

Кула се запалила нешто пре седам часова ујутру, потврдила је ватрогасна служба у Њујорку. Корисници друштвених мрежа објављују видео-снимке и фотографије на којима се види дим који излази из зграде у којој се налазе станови и предузећа.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP

— TODAY (@TODAYshow) 08. јануар 2018.