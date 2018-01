Поезија векова: Радјард Киплинг – АКО

Џозеф Радјард Киплинг (енгл. Joseph Rudyard Kipling; Бомбај, 30. децембар 1865. – Лондон, 18. јануар 1936) био је енглескикњижевник, новинар, писац кратких прича, песник и романописац.

У првој деценији двадесетог века Киплинг се налазио на врхунцу популарности. Године 1906. написао је песму Land of our Birth, We Pledge to Thee. Киплинг је написао две кратке приче о научној фантастици, Ноћном поштом (1905) и As Easy As A. B. C (1912), обе се дешавају у 21. веку у Киплинговом Aerial Board of Control универзуму. Ово се сматрало модерном тешком научном фантастиком, и по први пут је представило књижевну технику познату као индиректна експозиција, која ће касније постати једна од главних обележја писца научне фантастике Роберта Хајнлајна.

Ову технику је Киплинг покупио у Индији, и искористио ју је док је писао Књигу о џунгли како би решио проблем енглеске читалачке публике која није разумевала много о индијском друштву.

1907. године добио је Нобелову награду за књижевност након што га је те године номиновао Чарлс Оман, професор на Окфордском универзитету.

Нобелова награда је основана 1901. године, а Киплинг је био први добитник који је писао на енглеском језику.

Након тога је уследило издање две повезане збирке поезије и прича: Puck of Pook’s Hill (1906), и Rewards and Fairies (1910). У потоњем се налазила песма Ако. У истраживању Би-Би-Си-ја из 1995. године, изгласана је за најомиљенију песму Велике Британије. Њено позивање на самоконтролу и стоицизам је оно што је чини несумњиво најпознатијом Киплинговом песмом.

Киплинг је наставио да пише све до почетка 1930-тих, али споријим темпом и са много мање успеха него раније. У ноћи 12. јануара 1936, Киплинг је претрпео крварење у танком цреву. Оперисан је, али је умро за мање од недељу дана касније 18. јануара 1936. године, у 70-тој години услед пуцања чира на дванаестопалачном цреву.

Ако можеш да сачуваш разум кад га око тебе