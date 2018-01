Позната српска гејмерка, Мариника Тепић, објаснила је на Тwиттеру шта је потребно урадити да би сте прешли све табле у игрици Бацк то Kосово.

Тwитт преносимо у оригиналу, погледајте:

Након овог генијалног открића, игрицу је прешла и друга позната српска гејмерка Весна Пешић, погледајте:

‘The Wolves’: Serbia’s secret unit to cause unrest in Kosovo – GazetaExpress https://t.co/wKz0wpVJlx via @gazetaexpress

— Vesna Pesic (@vestoma_Tomy) 17. јануар 2018.