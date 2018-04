АФЕРА СКРИПАЛ – ПРАВИ РАЗЛОГ ЈЕ ЗАРОБЉАВАЊЕ 200 БРИТАНСКИХ САС СПЕЦИЈАЛАЦА У GHOUTI

FREE WEST MEDIA

11.04.2018.

Према кинеским информацијама, британске и америчке снаге су у великој мери уништене у региону Ghouta, где је 22 пук британских специјалних снага, САС, унакажен.

Они војници САС-а који су преживели прецизно руско бомбардовање су морали аутобусима да се разбеже, и то прерушени. Ово је заправо прави разлог за аферу Скрипал и лажни хемијски „напад“, сходно мишљењу једног руског аналитичара.

Европски званичници су делимично потврдили присуство британских грађана међу онима који се налазе у источној Ghouti.

Анализа стања у источној Ghouti, Сирији, је направљена од стране водећег руског аналитичара за питање Средњег Истока, Евгени Јановић Сатановског. Овај стручњак је, специфично, анализирао извештај кинеских војних стручњака.

Кина врло пажљиво прати све што се дешава у Сирији. Редовни извештаји и анализе се праве од стране кинеских стручњака који пажљиво прате развој догађаја у овој анти-терористичкој операцији.

Кинези су нарочито проучавали деловања руских војних снага и коалиције која се води од стране САД, где се нотирају слабости и успеси обе стране.

Евегени Јановић Сатановски, руски оријенталиста и економиста, је један од водећих стручњака на пољу политике и економије, анализирајући земље Блиског и Средњег Истока, укључујући и Израел.

Сатановски је најпознатији и најпопуларнији од свих руских стручњака и стални је учесник на руском радију и телевизијским програмима, са прецизним и темељним анализама ситуације на Средњем Истоку, нарочито у Сирији.

Сатановски је проучавао ситуацију у источној Ghouti, Сирији, засновано на материјалима који се недавно сачињени од стране кинеских аналитичара, а преведени на руски језик од стране руског синолога Максим Казана.

Казан је и сам познати руски синолог, аутор студија о Кини, сачињеним за руске медије.

Према Сатановском, беспилотне летелице које су употребљаване у овом региону за нападе на руске базе су имале кинеске електронске процесоре, што је Кинезима омогућило да добију све навигационе податке.

Американци су били жељни да уклоне присуство Руса, јер су Руси претили да зауставе напредак и нападе „умерених побуљеника“. Сами „побуњеници“ су имали подршку високо обучених америчких и британских „саветника“, изнео је Сатановски, заштићени са најмање 200 Томаховк крстарећих ракета, упереним на руске инсталације.

Када је Валери Герасимов, начелник Генералштаба Руске Федерације, упозорио САД да уколико дође до угрожавања живота припадника руских оружаних снага, да ће у том случају Русија уништити и америчке пројектиле, као и оне који су те пројектиле и испалили, и то као одговор на чињенично стање на терену.

Американци нису очекивали да ће пилоти руских апарата SU-34 и SU-27SMZ бити у стању да изврше 30 летова на дан и да прецизно униште све британске и америчке војне инструкторе. Ово је десетине хиљада „побуњеника“ убедило да прекину са својом борбом.

На дан 17. марта 2018., а према подацима кинеских обавештајних служби, неких 200 америчких специјалаца/инструктора је погинуло. Ситуација у источној Ghouti се разликовала од ситуације у Aleppu, јер је у Aleppu било мање присуство западних специјалаца, као „украси на торти“, док је у Ghouti велика група британских инструктора покушавала да избегне руско окружење, прерушивши се у жене.

Visit to #EasternGhouta today. Zamalka residents told me that they were displaced from their homes by #NusraFront fighters fm EU, officials told me over 280 British passport holders among them. I was also told these "fighters" will go to #Idlib – Turkey – back to EU.

— vanessa beeley (@VanessaBeeley) April 11, 2018