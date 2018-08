Америчке платформе забрањују Алекс Џоунса!

Водеће онлајн платформе у САД „Фејсбук“, „Епл“, „Јутјуб“ и „Спотифај“ донеле су заједничку одлуку да забране десничарски канал „Инфо ворс“, који води контроверзни новинар Алекс Џоунс, под оправдањем да он шири „говор мржње“.

Заменик уредника „Инфо ворса“ Пол Џозеф Вотсон објавио је на Твитеру да је „Фејсбук“ трајно забранио страницу овог канала због недоказаног говора мржње, а потез је описао као „језив преседан за слободу говора“.

„Фејсбук“ је потврдио да је забранио „Инфо ворс“, наводећи да су четири странице овог информативног канала „у више наврата кршиле стандарде Фејсбука“. „Епл“ је такође навео да „не толерише говор мржње“ и да и даље представља „широк спектар погледа“, све док су људи у стању да поштују разлике у мишљењима.

„Јутјуб“ се убрзо огласио саопштењем у којем се наводи да је налог Алекса Џоунса „укинут због кршења правила Јутјуба“. „Спотифај“ наводи да је уклонио све Џоунсове подкасте због садржаја који садржи „мржњу“.

Ова одлука је изазвала жестоку расправу на Твитеру, где су неки бранили забрану, док су други тврдили да је реч о кршењу слободе говора.

Твитерашица Емилија одушевљена је одлуком.

Apple removing Alex Jones & Infowars isn’t some terrible form of censorship against conservatives.

He’s said Sandy Hook wasn’t real.

He’s suing parents from the school.

He said the Holocaust wasn’t real.

He’s not just a conservative.

He’s a conspiracy theorist who hurts people.

— emilia (@PoliticalEmilia) August 6, 2018