Американци иду ка потпуном прекиду односа са Русијом: ЗАТВОРИЛА руску амбасаду у Сијетлу

Потези америчких власти које су са резиденције генералног конзула Русије у Сијетлу скинуле руску заставу, сведоче да се САД крец́у ка потпуном прекиду односа са Русијом, изјавио је за Спутњик члан Савета Федерације Русије Игор Морозов.

– То потврђује оно што вец́ знамо – Американци иду ка потпуном прекиду односа са Русијом, а ни на званичном нивоу не покушавају да кажу да су заинтересовани за очување ових односа – истакао је Морозов.

Према његовим речима, „русофобична реторика“ се не чује само у говору новог америчког државног секретара Мајка Помпеа и саветника председника Џона Болтона, вец́ и самог Доналда Трампа.

– Због тога не треба да чуди уклањање руске заставе са руске имовине у Сједињеним Америчким Државама – рекао је парламентарац.

Руски сенатор је нагласио да, иако Сједињене Америчке Државе захтевају да све земље испуњавају међународне норме, не сматрају потребним да их и саме реализују.

– А скидање заставе представља нарушавање и Бечке конвенције и повеље Уједињених нација – додао је Морозов.

Раније су САД затражиле да се генерални конзулат у Сијетлу затвори 2. априла, а до 25. априла ослободи зграда резиденције генералног конзула. То је учињено истовремено са протеривањем 60 руских дипломата због сумње на шпијунажу и као одговор на наводно учешће Русије у инциденту тровања британског шпијуна Салсбери Сергеја Скрипаља.

Today, under the cover of night the state flag of the Russian Federation was removed from the building of the Russian consulate in Seattle by American officials.https://t.co/m1QQxa6o9Q pic.twitter.com/zKajzFoNVH

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 1, 2018