Anzac Day: Kомеморативни марш ЧЕТНИКА у Мелбурну – 25. април 2018.

Media Release

Anzac Day Wednesday, 25 April 2018



The 1st Serbian RSL Sub-branch of Ex-Servicemen & Chetniks in Victoria is calling on all able and remaining World War II Serbian veterans & Chetniks who participated in the Resistance Guerrilla Army of General Dragoljub (Draza) Mihailovic, and/or their descendants, to participate in the Anzac Day 2018 Commemoration March scheduled Wednesday, 25 April 2018.

The invitation to participate is also extended to Veterans and/or their descendants of the Homeland Defence War of the 1990’s.



Who is permitted to participate in the Anzac Day 2018 Commemoration March?

Veterans of all conflicts, descendants of deceased veterans, Commonwealth Forces and all Allies, including Serbian veterans – participate in the Anzac Day Commemoration March.





We invite all younger descendants of Serbian veterans to support the 1st Serbian RSL Sub-branch of

Ex-Servicemen & Chetniks in Victoria by attending this year’s Anzac Day Commemoration March.

Your assistance in carrying WWI & WWII and other banners will be required and greatly appreciated.

We seek and appeal that March participants dress in a suit & tie, shajkaca or shubara with a kokarda. Protocol requires Returned and Services League members to display medals on their left breast and descendants, or next of kin in possession of forbearer medals, display those medals on the right breast.

Serbian Ex-Servicemen & Chetniks will commence assembling in Flinders Street West

(opposite Flinders Street Railway Station) between Swanston Street & Elizabeth Street

from 11.00am Wednesday, 25 April 2018 with a scheduled step off time of 12.35pm.



Jovan Banjanin, President

1st Serbian RSL Sub-branch of Ex-servicemen and Chetniks in Victoria



Саопшење за Јавност

поводом дана Анзак-а среда, 25. април 2018.



Прва Српска Подружница Ратника и Четника за Викторију позива све способне и преостале српске ветеране који су учествовали у одбрани Отаџбине за време Другог Светског рата у герилском Равногорском покрету ђенерала Драже Михаиловића од 1941–1945. године и њихове потомке.

Позивамо и све часне ветеране из отаџбинског рата вођеног од 1991–1999. године да 25. априла 2018. године, изађу на комеморативни марш у Мелбурну и тиме одају дужну пошту српским борцима и њиховим савезницима. Тога дана ћемо се сетити свих који су пали у одбрани слободе, демократије, људске части, достојанства и своје Отаџбине.

Апелујемо на српско потомство, који служе или су служили аустралијску војску, морнарицу, ваздухопловство, полицију или било коју другу признату државну службу, да нам се придруже у комеморативном маршу. Наследници старих ратника и четника треба да покажу да су неотуђиве гране напаћеног, али поносног и правдољубивог српског стабла.

Наглашавамо да учесници морају бити пристојно одевени – одело, кравата, шајкача или шубара са кокардом. Борци из Отаџбинског рата са својим српским знамењем и ордењем, као и српско-аустралијски ветерани са својим ордењем. Потомци који поседују ордење и медаље својих предака треба да их носе на десном реверу.

Да још једном, као и много пута до сада, покажемо достојанственост Српских Ратника, Четника и свих часних ветерана, да бисмо генерације које долазе подучили правим вредностима.

Зборно место Српске Групе је преко пута Flinders Street Railway Station – Flinders Street West , између Swanston Street и Elizabeth Street . Oкупљање ће почети од 11:00 часова пре подне.

Јован Бањанин, Председник

Прве Српске RSL Подружнице Ратника и Четника за Викторију