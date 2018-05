Odgovor na pitanje odakle znamo Cecine stihove mi koji ih nismo naučili iz čitanke za 5. razred. Nova epizoda @nstdrgcj sutra u 20h, gost the one and only Marko Vidojković. pic.twitter.com/BfiUCLZSNi

— Hana Adrovic (@hanaadrovic) May 12, 2018