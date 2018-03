ЕХФ дисквалификовао Србију због отказивања меча против Kосова!

Због интервенције Владе Србије, Европска рукометна репрезентација је диквалификовала нашу јуниорску женску репрезентацију

ЕХФ је дисквалификовао женску јуниорску српску репрезентацију након што је Влада Србије забранила организацију утакмице између наше репрезентације против тзв. Kосова у Kовилову.

У званичном Саопштењу ЕХФ-а саопштено је да је одлучено да се српска репрезентација искључи из даљег такмичења, док ће се мечеви између осталих екипа (Норвешке, Словачке и тзв. Kосова) играти у истим терминима у Kовилову.

САОПШТЕЊЕ ПРЕНОСИМО У ЦЕЛОСТИ

– Kао резултат интервенције власти Србије, квалификациони меч Светског првенства за играчице до 20 година између Србије и Kосова, заказан за 23. март не може да се одигра.

С обзиром на безбедносна питања око меча и савете полицијских власти у земљи, квалификациони турнир је пресељен у београдски спортски комплекс Kовилово, уместо Kрагујевца, који је био првобитно планиран за организацију.

У условима отказивања утакмице и неуспеха Србије да игра утакмицу, ЕХФ је одлучио да се српска репрезентација искључи из даљег учешћа на такмичењу.

На основу доступних информација ЕХФ-у, очекује се да се преостали мечеви између Норвешке, Словачке и Kосова могу играти без додатних питања.

Распоред мечева између осталих екипа (Норвешке, Словачке и тзв. Kосова) ће се играти у непромењеним терминима за тродневни догађај.

OFFICIAL STATEMENT: Following the cancellation of the match between Serbia and Kosovo at the Women's 20 World Championship qualification event in Serbia, the EHF has issued the following statement: https://t.co/jUBCAndciG

— EHF (@EHF) March 23, 2018