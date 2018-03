Ирина Марковић: „Руска претња“ јесте заправо „претња Русији“

„САД је без утицаја у Евроазији само регионална сила“, Збигњев Бжежински

Отпуштањем Тилерсона и поставком Помпеја, Трамп је склонио последњег дипломату и сада се око њега налазе искључиво људи из војне индустрије. Наводно, Тилерсон је Трампа назвао „мороном“, а овај сујетан, показао врата (то би била суштина). Дакле, ово горе би (отприлике) била званична верзија. Да ли треба да се смејемо, или да плачемо због вређања интелигенције, или је изјава намењена само Америма?

„Први свет“, како Запад себе назива, има највећи „IQ“ коефицијент (према њиховим мерењима наравно), нама из „другог света“ с нижим коефицијентом оваква изјава звучи… Могуће да Тилерсон као CEO EXXON сићушне нафтне компаније сада с Путином, пардон, Росњефтом, може да спроведе договорени дил од „14 трилиона долара“ без повреде закона о сукобу интереса, али то су халуцинације нас затупљених из „другог света“ и ово је „confidential” (било). Тилерсон јесте деловао потресено при давању изјаве, ту нема расправе. Није очекивао да ће Трамп целу операцију извести на тако простачки начин, те се нашао увређеним. Кондолиза Рајс је Трампу предлoжила Тилерсона!

Шпанска серија док сеју смрт свуда по свету. Сада је ту Помпеј (интересантно „име“, као Sтormy Weathers за временску прогнозу), тако да ће се ужас знатно убрзати.

Ко је господин Мајк Помпеј, нови шеф дипломатије САД?

Мајк Помпеј је шести шеф ције, постављен 23. јануара 2016. директним указом Трампа. Завршио је Харвард, посебно одељење Вест поинта (и ко зна шта још). Учествовао у Заливском рату („2nd Squardon,7th Cavalry Regiment, 4th Infantry Division“) sа чином капетана. Овај човек је веома опасан! „Држао је пушку“ у сваком копненом роду војске од 1986. о 1991. (иако не пише нигде, сигурно је био и овде на Балкану). После 1991., „бавио се приватним послом“, а 2010. улази у политику преко Канзаса (“United States House of Representatives elections of Kansas 2010. District 04). “Tea Party member”, окорели Републиканац. Назвао је свог Хинду противника у кампањи “Тurrban Тopper“ , a Барака Обаму „еvil Мuslim communist“ и то му је једини скандал.

Тилерсон је у свом говору провукао пар врло важних питања из којих се могло извући доста информација лукаво оптужујући Русију, јер се то мора. Рекао је „како ћемо с Кином сарађивати у наредних 50 година и омогућити просперитет нашем (застао), с оба велика народа, без конфликата?“. После је додао како Русија „треба да се поправи, не би ли избегла изолацију“, али било је касно, или је у питању договор. Имајмо на уму да се ради се о три велика народа, сарадњу с Русијом, чини се, убацио је „испод жита“. Педесетогодишњи план три велика народа постоји, а судећи по скорашњим догађајима, с тим планом изгледа нешто није по плану. Москва никад није била овако нервозна, мораће да реагује. Нервоза се највише огледа у пропаганди. Интернет је преплављен Руским модерним наоружањем. Како то може, кад је интернет прећутно амерички?

Остин (Тексас) јесте „престоница“ медијиско- комуникационих технологија. Силиконска долина, Микрософт, Епл и наравно, социјалне мреже, Гугл, Фејсбук, Твитер…



Остин у Тексасу је град који не подноси Трампа, напредан и развијен. Презир најутицајнијег града на свету према Трампу дозволио је Русији неограничен пропагандни простор и вероватно још неке, ексклузивне активности. „Интернет“ зна све о сваком од 2007. године.

Путин је представио свету „ново оружије“. Оруђа су углавном „офанзивног“ карактера и то буквално значи – држимо вам нож под грлом ако…

Већи део новог арсенала смо прошли у ранијим прегледима, али о стратегији и применама, нисмо знали довољно. Сада је слика чистија, па да „прелистамо“ о чему се заправо ради.

Руси су се све капацитете уложили у хиперсоничне пројектиле, платформе које их носе („нуклеарна тријада“, вода, ваздух, земља) и противваздушну одбрану.

Успели су да направе и хиперсонични „glider”, крстарећи пројектил с малим реактором у погону и нуклеарном бојевом главом. То значи да пројектил има способност „вечног“ крстарења на великим висинама, док брзином и маневарским способностима избегава све познате контрамере.

Путин јесте показао само анимацију, али сва „нова“ оруђа смо најавили, укључујући и “Kanyon”, нуклеарно торпедо који ради по сличном принципу, само испод површине воде. Како смо знали да све то постоји много раније, овај до сада непознати „glider”, хиперсонични крстарећи пројектил, сигурно није блеф. Поседовати више стотина оваквих пројектила који стално крстаре свуда, свакако јесте огромна предност у рату који полако бива све јаснији…

Непосредно пред почетак Другог светског рата, Шпанија и њен врло „чудан“ грађански рат можемо повезати са садашњим ратом у Сирији. Тадашње велике силе које су и данас велике силе, користиле су Шпански грађански рат као полигон за пробу и бојеву употребу нових производа. Тестирање разних стратегија, технологија, медијиске пропаганде и све у корист међународне војне индустрије за коју сада користе име “Deep State”. Не постоји никакав “Deep State” у националном смислу! Име је само још једно скретање пажње с међународног лобија трговаца оружијем, дрогом, валутама, лековима и крупним капиталом. Идентична ствар дешава се сад у Сирији, сви пробају све! Сваки произвођач оружија је тамо, од Руса, Амера и Кинеза, до Србије и Шведске, а као и увек, диригује Израел.

Постоје империје које су све време присутне, ЕУ је најбољи пример. ЕУ јесте Четврти рајх, Трећи „беше“ Хитлеров, а прото-први , „Свето немачко римско царство“.

„Charlemagne was the crowned Emperor of Romans”, и „The First Reich” беше његово званично име. Царство је подразумевало источну Француску, германско краљевство и италијанско краљевство. Доминантна религија римокатоличка, језик латински. Наследно, ова група мутира све време. После Шарлемања (VIII век), појављују се „Лутер“ и „Калвин“ као супротставље опције, али сада знамо да те опције више не постоје. „Неспоразуми су рашчишћени“ рече Папа и „одметнуте“ фракције сада поново припадају Ватикану. Писали смо о томе када се поновно „уједињење“ (не тако давно), догодило.

Наследници „Првог рајха“ су Холандија, Стара Швајцарска конфедерација, Пруска краљевина, Аустријиско царство и Конфедерација Рајне. „Свето немачко римско царство“ званично престаје да постоји 1806. године и то је наравно само још једна мутација и превара. Да бисмо се уверили у истинитост ових речи, последње записе Др. Отоа фон Хабсбурга пред смрт (1999.године) треба прочитати и дословце прихватити као неоспорну истину.

АФРИН

Руси званично нису реаговали на Турско заузимање Африна, Асад, само козметички (нити једна озбиљна Асадова јединица, Курдима се није нашла у помоћи) и Африн је пао. Било је ту потресних слика, али се за сада турска армија понаша професионално и поред неочекивано великих губитака. Американци довлаче трупе где год је то могуће за потпуно нову операцију и то нигде у вестима нема. Јордан, Саудијиска Арабија, УАЕ и Израел на својим територијама имају 30.000 америчких бораца. Трећину чине плаћеници, остали су регуларна војска. Очекивало се да ће Американци један део новопристиглих послати и у Турску, али се то није десило. Такође се очекивала помоћ Курдима и појчања у Ираку, међутим, ништа ни од тога.



Курди су поражени исто као у Ираку 2017. године (где су од Арапа масакрирани). Преостале трупе јавиле су прелазак на „герилски“ начин ратовања (Курдска војска не ради у корист Курда) и сан о уједињеном Курдистану је заувек уништен. За свој уништени положај, Курди могу да криве само себе. Савез са Асадом Курди никада нису озбиљно прихватили ослањајући се наивно на обећања САД. Русија им је нудила договор с Асадом, али увек су одбијали и радили за Амере. Бранили су углавном само територију некадашњег Сиријиског Курдистана, а то није савез са Сиријом већ спасавање сопствене гузице. Свакако је њихова борба посредно помогла Асаду због одвлачења извесног броја екстремистичких трупа, али званичан савез са Сиријом, уз посредовање Русије, Курди су одбили сваки пут када им је понуђен бахато и самоуверено.

Турска операција „Маслинова грана“ је готова падом Африна на који су кренули са 6.400 војника, а изгубили 1.200. Разне групе које стално мењају имена, такође су учествовале, али је број тих „јединица“ упитан (плаћени аналитичари пишу и говоре неистине). Турци су те лудаке користили „да чисте минска поља“. Свакако их је било скоро 10.000 у почетку саме операције, али нико не може да зна њихов реалан број. Велики део одбеглих „ISIS“ терориста покушао је заправо да побегне верујући Ердогану, али никоме не би одговарало да те главосече преживе, те се намеће закључак да су као и Курди „пуштени низ воду“ и после обављеног задатка, постали мета „пријатељске ватре“ (непотврђена претпоставка). После пада Африна, одсечених глава и вађења срца није било („ISIS” метод ратовања, застрашивање грозотама), а пошто се ради о недисциплинованој хорди лудака, вероватно их више и нема на било каквом списку. Број курдских бораца у одбрани Африна такође није могуће реално утврдити, али 15.000 погинулих војника, јесте!Погинуло је око 700 грађана. Нити једна медијиски „супротстављена“ страна нема интерес да објави број погинулих цивила јер су сви у договору.

Ево шта се десило: Руси су „отворили ваздушни простор Сирије и чак покривали Турске авионе (Курдски извори и жалбе)! Американци су се опуштено мудро повукли исто као у Ираку 2017. и све је кристално јасно.

Сада се Курди жале и кукају како их „Асад није заштитио, јер се Африн званично налази на територији Сирије (под Америчком контролом)“.

Овде би требало застати што се Блиског истока тиче уз закључак да је све до сада био договор Трампа и Путина с Ердоганом и Бибијем, а позабавити се руском претњом Западу.

ЕВЕНТУАЛНИ РУСКИ НАПАД

Одакле одједном оволика паника кад је договор из Аштане испоштован?

Путин се од доласка Трампа на власт понашао другачије, говорио врло мало и све је одавало утисак привидног смиривања и деескалације.

Од када је Трамп због утицаја скривених структура, кабинет претворио у генералштаб, све се променило и „Руска претња“ јесте заправо „претња Русији“. Чим је Путин добио на изборима, почео је међународни хаос.

ЕУ остаје без гаса непосредно пре, санкције су пооштрене селективно, а ако неко мисли да те санкције Русима не наносе огромну штету, грдно се вара!

„РТ“ нам то сигурно неће саопштити, али добар део Руса уопште није за Путина, доста им је „патриотске олигархије“ и „стезања каиша“ зарад производње толике количине оружија (лични извори, потврђено).

Путин је видео је да ће после овог мандата „обојена револуција“ бити могућа, да Медведева мора да склони (што ће се и десити ускоро), да ће га Американци убрзо сустићи у војно-техничком смислу, да му праве замку и да ако сада не нападне, бољу шансу имати неће! Путин руски брод вози кроз, по свет опасне воде и „случајни пуцањ“ може да покрене Трећи светски рат.

Ако не реагује, имаће рат на три фронта у дефанзиви (што је предност иако је као и Стаљин верујући Хитлеру, трупе ставио у офанзиван мод ), изолован, с потенцијалним проблемима „у кући“ и климавом економијом.

Ако реагује, то може да буде само офанзивно, али да делује дефанзивно (за такву стратегију се и спремао), али где и шта би тачно добио тиме?

Крим већ има, Донбас као тампон зону, такође. Може да „реши“ остатак Украјине за два дана, демонстрира силу, и? Да увуче своје трупе у милионски герилски рат, а себе постави у улогу Фон Паулуса код Стаљинграда? Ово сигурно неће бити опција. Једно је територију освојити, а сасвим друго исту задржати. Осим тога, инвазијом на Украјину долази до границе с НАТО и Велики рат сигурно почиње („мечка, мечки на рупу“).

Сирија би могла да буде повод за офанзиву. Руси су добро позиционирани, поседују велику морнаричку базу, аеродром и не мали број већ прекаљених трупа.

Када је Турска операција почела, четири Су 57 (руски “невиљиви”) и пет Су 35, слетели су на “Khmeimim Air Base” (руски асфалтни аеродром у Сирији). Како је тамо (Сирија) ситуација нестабилна, а НАТО гомила трупе, сумњам да ће Путин и тамо офанзивно деловати (време му полако цури док се Нато трупе гомилају). Ако изузмемо Кину и провидни циркус са Северном Корејом, једно од логичних решења које Руси могу да изведу, јесте напад на саму Русију! После инсценираног „false flag” напада на себе, „превентивним“ нападом неутралишу пар “THAAD” (НАТО против ваздушни систем, који по потреби може да буде и офанзиван, такође наоружан тактичким нуклеарним бојевим главама) база. Румунија има инсталиран “THAAD” систем (350км од Београда) и Путин је ту базу означио као један од првих циљева „Iskander 2” ракетног система већ наоружаног тактичким нуклеарним бојевим главама. Ово је мобилни ракетни систем који није могуће пресрести због изузетне брзине и НАТО официри га се с разлогом плаше. Србија би у случају тактичког нуклеарног удара на базу у Румунији имала озбиљне последице! Људи који прате шта се дешава, ове чињенице знају. Као још увек војно неутрална држава, Србија има право на одштету због непосредне и реалне претње…

РУСИЈА, У ДОГОВОРУ, ИЛИ ПУТИН ГРЕШИ?

„Због милионских жртава које је наш народ поднео у Другом светском рату, Русија ће у случају евентуалне агресије одмах користити своје нуклеарне капацитете“, изјавио је Сергеј Шојгу, министар одбране Руске федерације. Два дана после ове изјаве (2013.), Руси су четвртину „Iskandera 2” стационираних у каљинградској области и западним границама, наоружали тактичким нуклеарним бојевим главама, све то снимили и емитовали на „RT“ (Russia Today). Приказани снимак се завршава курсом пројектила на коме се јасно види Флорида.

Америма тај детаљчић није промакао, као ни одушевљење публике и реаговали су протестним нотама (сасвим оправдано), а то после искористили за даље „товарење“ Русије. Лакомислен потез великог вође, или договор?

Пре овог (ако није договор) гафа, Русима се у некој од презентација пре пар година „случајно“ кроз швенк провукло и „Kanyon“, нуклеарно стратешко торпедо.

Треба имати у виду да ће ако до овога дође, НАТО пропорционално узвратити и ако остане имало разума после милионских жртава, потписати неки уговор пре употребе „стратешких нуклеарки“, које би уништиле сав живи свет на целој планети!!!

Руси овакав „false flag” могу да изазову подморничким лансирањем из територијалних вода Северне Кореје, Медитерана, Балтика, буквално кад год желе, и ова њихова „нервоза“ уопште није ни наивна, ни без покрића. Сценарио у коме је све унапред договорено значи крај и у том случају није важно ко ће лансирати први, јер ће сви моћници бити у већ припремљеним букнерима. То би била чувена „agenda 21 UN“, (по теоретичарима завера) депопулација становништва. Шпекулацијама се не треба претерано бавити, то је посао плаћених аналитичара.

Овде би требало застати да се не бисмо претворили у шпекуланте које покушавамо избећи и осврнути се на економски рат који Русија војним претњама покушава да успори.

Непосредно пре новог мандата, десила се експлозија у једном од нафтних „чворова“ и да није било Немачке и „Северног тока“, Европа би остала без нафте и природног гаса. Ипак, ни „северни ток“ није био довољан за потребе целе уније па су Американци ТНГ танкерима, преко „offshore” компаније и поред пооштрених санкција руски гас испоручили ЕУ и Британији. Путин је овај догађај искористио у пропагандне сврхе и много тога успео да закључи. „Да сте дозволили Јужни Ток, Американци вам се не би уграђивали у цену и проблема с испоруком не би било, сад се грејте на угаљ“, Путин подругљиво Меркеловој.

Због ове изјаве Путин је погрешио, потценио подлост Американаца (пре свега њихову обевештајну службу) и њихову очигледну приврженост Четвртом рајху („невиљивој империји“, која влада новим технологијама) покушавајући да добије на времену. Спонтано опет до новог оружија и рата. Ако није договор, коме се жури да се велики рат разбукта?

СУШТИНА ЗАПАДНЕ ДOКТРИНЕ

ЕУ најављује рапидно смањење употребе фосилних горива чак и у области саме шпедиције. Немци откривају нове технологије и далеко пре очекиваног пуштају електричне аутомобиле у серијиску производњу. Скоро сва полицијиска кола у Бриселу су већ сада електрична (не хибридна). Као што се Запад није надао тако брзом војном напретку Русије, тако се Руси нису надали цивилном и технолошком напретку Немачке (и осталих) те сад имамо нерешиву ситуацију која у коначници иде Русима у штету и Путин је тога свестан. Руска економија се углавном базира на продаји нафте и гаса (“an oil based economy”). Смањванјем употребе сирове нафте и гаса западне земље директно маргинализују Русију и још је стигматизују као „загађивача“ и неизбежно „грејача“ миле нам планете.

Високо развијене светске технолошке структуре одавно раде на „Lithium based economy” друштву, где је „литијум“ (група 1 алкалних метала) као основ складиштења електричне енергије, главни погон комплетног друштва.

Ето уједно и одговора шта Кинези и Амери раде у Африци. Обе веле економије „танке су с чорбом“, па им црнћичи Литијум буквално копају рукама!

Ово су деца!!!

Економије базиране на литијуму сигурно побеђују сад већ на „средње“ стазе. Појављују се нове компаније, рудници литијума по Африци ничу на све стране. Нафтне компаније се полако гасе, јер постају нерентабилне и планетарно нехигијенске, или се реструктурирају. Готово је са петро-доларом, а САД за сада нису банкротирале и свака им част. Наоружали су се на кредит целог лаковерног света (САД дугују свету 70.150 трилиона долара!!!), преговарају с позиције силе, крше све договоре и још кажу „не само да нећу да ти вратим, него има и да те додатно изотимам!“.

Шта рећи, а не заплакати? Срећом, ово су само халуцинације глупака из „другог света“, нижег „IQ” коефицијента…



