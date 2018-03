Исламска држава поново напала Француску

Мушкарац је наоружан упао у супермаркет на југу Француске и узео таоце, узвикујући пароле Исламске државе, пошто је претходно пуцао на полицајце.

После вишесатне драме, нападач је убијен. Према претходним извештајима полиције, три особе су страдале у три одвојена инцидента, а рањено је најмање 10.

Super U where the shooting and hostage taking in south #France is still ongoing, the attacker claims to be #ISIS militant… first picture emerges…#Trebes#terrorism pic.twitter.com/G6NgGyznBE

— Abdelali Ragad (@abdelaliRagad) 23. март 2018.