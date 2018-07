Јавио се функционер тзв. Kосова, тражи да се казни Русија због једног детаља са Мундијала!

Овакве речи само потпирују мржњу, и не раде апсолутно ништа друго

Беџет Пацоли се на друштвеним мрежама обрео против Русије, која је ове године била домаћин Светског првенства у фудбалу.

Outraged by the actions of Russia to prohibit the use of the flag of #Kosovo🇽🇰 during @FIFAWorldCup . #Kosovo🇽🇰 is a member of @FIFAcom and I urge them to react to the abuse #Russia has made to 🇽🇰as a @FIFAcom member. Politics should stay out of sports! 🇽🇰⚽🇽🇰⚽

