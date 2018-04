КРВ НА УЛИЦАМА АТИНЕ: Грци бране Сирију, руше Труманову статуу

Група присталица грчке Комунистичке партије покушала је данас да сруши статуу бившег америчког председника Харија Трумана у центру Атине током протеста због ваздушних удара САД, Француске и Британије на Сирију.

Демонстранти су се сукобили са полицијом која је употребила сузавац да их растера, јавио је Ројтерс, позивајући се на сведоке. Најмање троје демонстраната је повређено, додала је британска агенција.

На протесту се окупило неколико стотина присталица Комунистичке партије. Агенција АНА, позивајући се на полицију, извештава да су две особе приведене, а да је једна особа повређена на протесту.

Према наводима грчке агенције, у протестима су учествовали студенти и ученици који су марширали ка америчкој амбасади. Сукоби су избили код статуе Харија Трумана.

​У центру Атине су и у суботу одржани протести због удара на Сирију на којима се, према наводима полиције, окупило између 6.000 и 7.000 људи. Протесте је исто организовала грчка Комунистичка партија.

Демонстранти су се окупили на атинском централном Тргу Синтагма, а потом су се упутили ка америчкој амбасади, носећи транспаренте и узвикујући пароле против САД.

​Када су стигли до Амбасаде, на улици су црвеном фарбом исписали: „Американци, убице људи“. Потом су безуспешно покушали да фарбу убаце у двориште америчке амбасаде, преноси АП.

На фотографијама које је објавила америчка агенција види се како демонстранти пале америчку заставу. САД, Британија и Француска извршиле су заједничке ваздушне ударе у Сирији због наводног хемијског напада на цивиле у Думи 7. априла, у којем је најмање 40 људи погинуло.