Меланија Трамп: Поздрављам америчке војнике због исказане храбрости у Сирији

Супруга председника САД Меланија Трамп поздравила је данас америчке војнике због „приказане храбрости током напада у Сирији“.

Она је на Твитеру објавила поруку у којој се захвљујуе породицама војника, посебно деци и супругама због жртве које подносе.

1/2: Thank you to the strong & courageous members of our U.S. military all over the world! Your continued contributions & commitment to the safety of our great nation will never go unnoticed or unappreciated.

