НАТО ГОМИЛА СНАГЕ ОKО РУСИЈЕ: На границу им шаљу 40.000 војника!

„Велике војне вежбе НАТО „Трајдент џанкчер 2018“ у којима ће учествовати око 40.000 војника, планиране за јесен ове године, показаће могућности алијансе у обуздавању Русије“, изјавио врховни командант уједињених снага НАТО у Европи Kертис Скапароти.

Због ширења и агресивног понашања НАТО Русија је у Kалињинграду распоредила ракетне системе Искандер.

"Russia seeks to change the international order, fracture NATO, and undermine U.S. leadership in order to protect its regime, re-assert dominance over its neighbors, and achieve greater influence around the globe." — U.S. Army General Curtis Scaparrotti. https://t.co/6ChITm0Ctk pic.twitter.com/lgM55HPBYG

