Нетанијаху одговорио Ердогану: Не учите Израел моралу

Израелски премијер Бењамин Нетанијаху изјавио је да турски председник Реџеп Тајип Ердоган подржава радикални покрет Хамас и позвао га да га „не учи моралу“.

„(Председник Турске) Ердоган је један од највећих присталица Хамаса, он несумњиво схвата шта је то тероризам и покољ. Саветујем Ердогану да нас не подучава моралу“, наводи се у саопштењу прес-службе Нетанијахуа.

Erdogan is among Hamas’s biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us

