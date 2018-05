Нико из Европе и Америке неће спречавати усташки скуп у Блајбургу!

Око 15.000 људи учествујена данашњој комеморацији у Блајбургу, скупу који је протеклих месеци био у жижи аустријске јавности због многобројних захтева да се забрани јер се ради, како је више пута наглашено, о највећем окупљању профашиста и десничара-екстремиста у Европи.

Према програму најпре јебити одат помен на гробљу, а у подне се одржава миса на Лојбахер фелд-у, где се налази споменик убијенима.

Мису предводи задарски надбискуп и председник Хрватске бискупске конференције (ХБK) Желимир Пуљић, а молитву за жртве исламске вероисповести главни имам Меџлиса Исламске заједнице из Гуње Идриз Бешлић.

Kомеморацији присуствовују председник Хрватског сабора Гордан Јандроковић и председник Хрватског народног сабора БиХ, члан Председништва БиХ Драган Човић, изасланик председнице Хрватске је министар државне имовине Горан Марић, а председника Владе РХ министар хрватских бранитеља Томо Медвед.

На комеморацији су и потпредседник Сабора Милијан Бркић, председник саборског Одбора за ратне ветеране Јосип Ђакић, заступници Анте Бабић, Иван Шипић, Бруна Есих, Златко Хасанбеговић и Жељко Гласновић и секретар Хрватскога сабора Давор Орловић.

Први пут од одржавања комеморације у Блајбургу биће одржане и демонстрације против овог скупа.

Због ризика од избијања сукоба између учесника два догађаја полиција је одредила да анти-Блајбург демонстрације буду далеко од места на којем се сваке године окупљају десничари из Хрватске.

Kомеморација у Блајбургу ове године је суочена са највећом критиком у Аустрији, а јавност је тражила да се скуп забрани, што влада није желела.

Забрањени усташки симболи

Данас су у Блајбургу забрањени сви омиљени реквизити походитеља комеморације за поражену војску НДХ. Осим застава Аустрије, Хрватске и заставе Хрвата из Босне и Херцеговине неће се смети истицати никаква друга обележја ни транспаренти. Забрањене су и страначке заставе, а организатори посебно упозоравају да је “забрањено ношење било које врсте одоре, њених делова или војних симбола, или њихових имитација посене везаних за војске Силе осовине или њених савезника током Другог светског рата”.

Римокатоличка црква у Аустрији реаговала је на критике и забранила је политичке говоре за време мисе, као и ношење униформа и симбола, транспаренаната са десничарским садржајем, као и точење алкохола и штандове за продају.

Око 300 полицајаца ове године надзире комеморацију.

Иначе прошле године је, у вези кршења закона о забрани величања нацизма, поднето 12 пријава.

„Нико из Европе и Америке неће спречавати скуп“

Аналитичар Александар Раковић оценио је да нико из Европе и Америке неће спречавати одржавање усташке комеморације у Блајбургу у Аустрији, јер су им, како каже, потребни радикални елементи у Хрватској и БиХ, који ће стајати насупрот Србима.

– Нема никаквих суштинских упозорења већ само декларативних. Нико неће спречавати ту њихову комеморацију. То је, у ствари, највеће годишње окупљање нациста у свету – рекао је Срни Раковић, који је виши научни сарадник Института за новију историју у Београду.

Раковић је истакао да се овај усташки скуп одвија на поптуно легалан начин и то због тога што Аустрија нема намеру да се са тим обрачуна.

Good morning from Unter Loibach graveyard. The official #Bleiburg commemoration is about to begin. There are pilgrims, a heavy police & private security presence, plus a chopper flying overhead. MPs from Croatia & Bosnia are here. Some 159-200 gathering for ounterprotest 3km away pic.twitter.com/SFvKehGMYX

— Valerie Hopkins (@VALERIEin140) May 12, 2018