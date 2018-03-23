Патриотска омладина протестом захтева исељење НАТО канцеларије

Омладина Српске Деснице данас је одржала протест више десетина младих против НАТО-а, испред седишта Министарства Одбране Републике Србије, министру одбране Вулину је предато писмо са јасним захтевом да се канцеларија НАТО-а исели из зграде Министарства Омладине.
Скупу и окупљеним медијима се емотивним говором обратио Михаило Јањић повереник Српске Деснице за Нови Сад, док је Борис Кнежевић председник омладине Српске Деснице предводио делегацију која је ушла у зграду министарства да преда званично захтеве упућене министру о избацивању НАТО канцеларија из институција Војске Србије.
ЗАХТЕВАМО ИЗБАЦИВАЊЕ НАТО КАНЦЕЛАРИЈЕ ИЗ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ СРБИЈЕ
ПОШТОВАНИ МИНИСТРЕ ОДБРАНЕ ГОСПОДИНЕ ВУЛИН, ОБРАЋАМО ВАМ СЕ У ИМЕ СРПСКИХ РОДОЉУБА, У ИМЕ СВИХ ОНИ КОЈИ СУ ПРЕТРПЕЛИ ЗЛОЧИНАЧКУ НАТО АГРЕСИЈУ, КОЈА ЈЕ ПОД СЛОГНОМ „МИЛОСРДНИ АНЂЕО“ БОМБАРДОВАЛА СРПСКИ НАРОД, У ИМЕ МИЛИЦЕ РАКИЋ И СВЕ НЕДУЖНЕ ДЕЦЕ, У ИМЕ СВИХ ВОЈНИКА КОЈИ СУ СТРАДАЛИ БРАНЕЋИ СВОЈУ ОТАЏБИНУ, У ИМЕ СВИХ ЖРТАВА РАТА 1999.ГОДИНЕ, ПОДРЖАВАЈУЋИ ПОЛИТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ВОЈНОЈ НЕУТРАЛНОСТИ ТРАЖИМО ДА СЕ КАНЦЕЛАРИЈА НАТО АЛИЈАНСЕ ПРЕМЕСТИ ИЗ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ИНСТИТУЦИЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.
ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈЕСТЕ ЧУВАР НАШИХ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА И ЈАСНО ОЗНАЧАВА НАШ ДРЖАВНИ СУВЕРЕНИТЕТ. КАНЦЕЛАРИЈА НАТО АЛИЈАНСЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ЈЕ СРАМАН ЧИН КОЈИ ЈЕ ПОЧИНИО РЕЖИМ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ. ЗАДЊИХ ГОДИНА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ЈЕ ЈАСНО ПОКАЗАЛО ПРОМЕНУ У ПОЛИТИЦИ ЧИЈЕ ЈЕ ОЛИЧЕЊЕ БИЛО ТОПЉЕЊЕ ТЕНКОВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КОЈУ ЈЕ СПРОВОДИО ИЗДАЈНИЧКИ ЖУТИ РЕЖИМ. САДА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ОПРЕМА ВОЈСКУ СРБИЈЕ САВРЕМЕНИМ РУСКИМ НАОРУЖАЊЕМ, ВРАЋА РАТНЕ ХЕРОЈЕ ДА БУДУ УЧИТЕЉИ БУДЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА ВОЈНИХ ОФИЦИРА, И ВРАЋА УГЛЕД И ПОНОС ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, ТЕ БИ ИСПУЊЕЊЕ НАШЕГ ЗАХТЕВА БИЛО НАСТАВЉАЊЕ ПАТРИОТСКЕ ПОЛИТИКЕ КОЈУ СПРОВОДИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ЗА КОЈУ ИМА ПОДРШКУ СРПСКОГ НАРОДА.
ЈАСНА ПОЛИТИКА ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ И ПОШТЕНИ ОДНОСИ СА ПАРТНЕРИМА – КАКО НА ИСТОКУ, ТАКО И НА ЗАПАДУ, ТРЕБАЛО БИ ДА ЗНАЧЕ ДА, КАО ШТО ОДКБ НЕМА СВОЈЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ У МИНСТАРСТВУ ОДБРАНЕ, ТАКО НИЈЕДАН ДРУГИ САВЕЗ НЕ БИ ТРЕБАЛО ДА ИМА. А ПОГОТОВО НЕ НАТО.
СРДАЧАН ПОЗДРАВ.
ЖИВЕЛА ВОЈСКА СРБИЈЕ.
СЛУЖИМО СРБИЈИ!