ПУТИН НИЈЕ НАШ ЦАР: Протести широм Русије због инаугурације, ухапшен Наваљни

Руска полиција је данас ухапсила опозиционог лидера Алексеја Наваљног и више од 1.000 његових присталица на неодобреним демонстрацијама организованим широм земље против председника Владимира Путина.

Два дана уочи Путинове инаугурације за четврти мандат, хиљаде његових противника изашле су на позив Наваљног на улице бројних руских градова.

Према наводима организације ОВД-инфо, која надгледа хапшења, полиција је током дана ухапсила најмање 1,029 демонстраната у 19 градова.

У Санкт Петербургу се сакупило око 1.500 људи, а поједини медији преносе да су бајкери блокирали Дворски трг.

Наваљни је претходно позвао критичаре Kремља да изађу на улице и протестују против инаугурације председника Русије Владимира Путина, који је обезбедио четврти председнички мандат на изборима у марту.

Ahead of Putin’s inauguration on Monday, several hundred have come out in Moscow for #Navalny’s protest under the motto “He’s not our tsar.” Several members of the so-called “National Liberation Movement” here are in a shouting match with demonstrators – for and against Putin pic.twitter.com/z2gq4hoN8x

— Emily Sherwin (@EmilyCSherwin) 05. мај 2018.