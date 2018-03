Радун: Србија треба да се повуче из Бриселских преговора!

Политички аналитичар Бранко Радун сматра да су данашњи потези Албанаца на Косову понизили државу Србију, те да треба прекинути Биселске преговоре.

– После данашњег напада на званичнике државе Србије у Косовској Митровици, јасно је да од тих преговора нема ништа. Албанци су сами оваквим поступком понизили државу Србију, нарочито начином хапшења Ђурића и „депортацијом“, као најгорег криминалца, су показали шта мисле од држави Србији и да ту нема преговора.- рекао је Радун.

– Наравно, свесни смо да Србија нема подршку великих сила да би могла да поништи Бриселски споразум, али може да се повуче из процеса имплементације и да све одлуке које је донела једнострано поништи.- сматра Радун.

Photo of Marko Djuric, head of the Office for Kosovo in the Serbian Government after being arrested for entering Kosovo illegally and being warned not to do so. #indeksonline pic.twitter.com/UF4vFPnHkf https://t.co/aqv0Dn7lXz

