Расту тензије између Ирана и Израела: Иран гомила оружје – превише авиона у ваздуху!

У конфронтацији Ирана и Израела, Америка је подржала Израел. Амерички државни секретар Мајкл Помпео се сусрео са израелским премијером Натанјахуом у Тел Авиву.

Након састанка са израелским премијером Нетанијахуом у Тел Авиву, Помпео је изјавио: „Ми смо и даље дубоко забринути због опасне ескалације претњи Ирана Израелу и региону, и амбиција Ирана да доминира Блиским истоком остаје. Сједињене Америчке Државе су уз Израел у овој борби“, рекао је Помпео.

Помпеове изјаве о Ирану као фактору дестабилизације региона Блиског истока Техеран је означио као испразне.

Израелски лист Харец извештава о бомбардовању војне базе у којој је погинуло 38 војних лица. Све већи број медија повезаних с сиријским режимом и Хезболахом тврде да је Израел одговоран. Према извјештају у новинама Ал Акхбар, пројектили су погодили војну базу у подручјима Хама и Алеппо.

The Syrian Human Rights Observatory тврди да је 26 људи погинуло у овом нападу а међу њима и део Иранаца.

Након бомбардовања, војна база изгледа као кратер на месецу.

Сиријци тврде да је бомбардовање извео Израел.

Identified; the weapons which were used yesterday against the #Iran/ian base near #Aleppo #Syria

Were the #US made glide bombs the GBU-39B

Here’s two images showing the GPS/anti-jam device of the bomb

And the bomb glide wings. The primary suspect is #Israel pic.twitter.com/PX0mKiUPJP — Wael 🇸🇾 (@WaelAlRussi) April 30, 2018

On Sunday Russian media published a map claiming Israeli drones were seen flying over the Mediterranean, adding Israeli warplanes entered Syrian airspace from Jordan & staged the Hama/Aleppo attacks.

(8) pic.twitter.com/HoGyap8hIn — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) April 30, 2018

Ројтерс преноси да је сиријска војска покренула масовно бомбардовање једне побуњеничке енклаве. Међутим, за напад на владину војну базу, која је сравњена са земљом, ни једна страна не преузима одговорност иако се спекулише да су Израелци одговорни за овај напад, што доводи до ризика од шире ескалације седмогодишњег сукоба. – наводи Ројтерс.

Стигла летећа хаубица

For the first time #Russia deploying its highly improved close attack aircraft the Su-25SM3 in #Khmemeim AB #Syria pic.twitter.com/hW9v7BUREx — Wael 🇸🇾 (@WaelAlRussi) April 29, 2018

На Малту упловио Arleigh Burke-class destroyer.

Превише авиона у ваздуху.

38 of #Iran’s IRGC Quds Force members killed in recent rocket attack in #Syria.

Sources are providing first footage of this attack.

Bases linked to Iran-backed forces stationed in Hama & Aleppo targeted, according to various outlets. (Further reports to follow) pic.twitter.com/aBofon7suX — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) April 30, 2018

Израелски министар одбране Авигдор Либерман је изјавио: „Имамо три проблема: Иран, Иран и Иран поново. Иран покушава да подрије стабилност у читавом региону, а не само у Израелу. Погледајте шта се дешава у Јемену, Либану, Ираку и Сирији. Иран подржава и ствара своје сателите око Израела, укључујући Хезболах, исламски џихад и Хамас. Нико од њих не би постојао ни недељу дана без иранске подршке. 85% буџета Хезболаха финансира Иран.“

Израел до сада није ни потврдио ни негирао ваздушне нападе. Министар Либерман поводом ових напада је изјавио: „Немамо намеру да нападнемо Русију или да се мешамо у домаћа сиријска питања … Али ако неко мисли да је могуће лансирати ракете и да нападне територију Израела или наше авионе, без сумње ћемо узвратити и то врло врло снажно“.