Све указује да је Британија оптужила Русију за тровање бившег шпијуна без доказа: Нестали су спорни твитови

Тровање бившег руског двоструког агента Сергеја Скрипала које се догодило у Великој Британији у марту привукло је велику пажњу светске јавности. Одмах су уследиле критике на рачун Русије и снажна кампања против те земље. Сада је избио нови скандал у чијем је средишту Велика Британија која је најгласније отпуживала Русију за напад на Скрипала.

Министарство спољних послова Велике Британије негирало је јуче да је тврдило да је нервни агенс „новичок“, који је коришћен за тровање бившег двоструког шпијуна Сергеја Скрипаља, потекао директно из Русије.

– Наши стручњаци су прецизно идентификовали нервни агенс новичок. Није наша одговорност и никада није ни била да потврђујемо порекло агенса – објавио је Форин офис на свом Твитер налогу.

Министарство је обрисало објаве на Твитеру у којима отпужују Русију за производњу невног агенса који је коришћен у нападу на бившег руског двоструког шпијуна Сергеја Скрипала и његове ћерке Јулије 4. марта.

Порпарол Форин Офиса је за ЦНН рекао да је твит уклоњен због тога што је „био скраћен и није презентовао ситуацију адекватно“.

У уторак је извршни директор лабораторије одбране Портон Довн у Великој Британији рекао да научници не могу да утврде где је направљен нервни агенс. Британска влада је инсистирала да додатни материјал из обавештајних извора доведе до закључка да Русија стоји иза напада, преноси ЦНН.

Русија је у више наврата негирала учешће у нападу и покушавала је да окриви Велику Британију. Руска амбасада у Лондону је на Твитеру објавила: „Зашто је Форин офис обрисао твит од 22. марта?“

Kонтроверза се усресредила на обавештење о тровању који је 22. марта дао британски амбасадор у Москви Лори Бристов.

У њему је наведено да су аналитичари у Портон Дову јасно установили да је у питању хемијско оружје војног квалитета. Један серија „новичока“ је произведена у Русији, навео је он.

Твит је објављен у министарству спољних послова, али је у међувремену парафразиран, па је на крају писало да је анализа водећих стручњака показала да је у питању „новичок“ за војну употребу и да је произведен у Русији.

Пост је обрисан негде око 27. марта. Истоветан твит амбасаде Велике Британије у Русији је такође избрисан.

Портпарол министарства спољних послова је рекао да је одлука о брисању твитова није променила процену владе Велике Британије да је Русија одговорна за „лукав и несмотрен чин“ тровања Скрипала.

Велика Британија и њени савезници, уључујући САД, Француску и Немачку су протерали више од 100 руских дипломата из својих земаља због тровања, што је довело и до серије протеривања страних дипломата и из Русије.

ПОРТОН ДОВН СЕ ПРОТИВИ ЏОНСОНУ

Вести о избрисаним твитовима су се појавиле дан након што је Гари Аиткенхед, шеф лабораторије Портон Довн, рекао да су научници били сигурни да је само неки човек близак држави могао да дође до отрова али нису могли да утврде где је он тачно и направљен.

