Тачи: Честитам мом старом пријатељу Милу Ђукановићу

„Честитам мом старом пријатељу Милу Ђукановићу на победи у Црној Гори. Ово је победа за Црну Гору, али и за цели регион који тежи НАТО-у и ЕУ интеграцијама. Радујем се годинама сарадње која ће осигурати будућност два народа“, написао је Тачи на Твитеру, преносе подгоричке Вијести.

Congratulations to my old friend Milo Djukanovic on his victory in #Montenegro. This is a victory for the Montenegro but also for the entire region that aspires @NATO and EU integration. Looking fwd to years of cooperation in ensuring this future for our two peoples. 🇽🇰🇲🇪🇪🇺

