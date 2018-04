Тачи подржао напад на Сирију

Хашим Тачи саопштио је да подржава нападе САД, Велике Британије и Француске против „нехуманог Асадовог режима“.

– Доналд Трамп, Емануел Макрон и Тереза Меј имају подршку свих који сматрају да су терор и употреба хемијског оружја против сопственог народа, црвена линија – написао је Тачи на Твитеру

I support fully the strike by #US, #UK and #France against the inhuman regime of #Assad. @realDonaldTrump @EmmanuelMacron @theresa_may have the support of all who consider terror and use of chemical weapons against own people as a red line.

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) April 14, 2018