Трамп: Kанадски премијер је толико огорчен

Амерички председник Доналд Трамп поручио је премијеру Kанаде Џастину Трудоу да је “толико огорчен” у поруци на Твитеру.

„Премијер Трудо је толико огорчен, прича о односу који су САД и Kанада имали током година и разним другим стварима… али не помиње чињеницу да нам они наплаћују намете до 300 одсто на млеко – тиме штети нашим фармерима, убија нашу пољопривреду!“, гласила је Трампова Твитерер порука упућена канадском премијеру.

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things…but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018