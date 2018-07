Трамп: Њујорк тајмс и Вашингтон пост ће остати без посла због лажних вести!

Амерички председник Доналд Трамп данас је поново оштро критиковао Њујорк тајмс и Вашингтон пост због објављивања „лажних вести“.

„Твитер рекордном брзином гаси лажне налоге. Да ли ће то обухватити и посрнули Њујорк тајмс и пропагандну машину Амазона – Вашингтон пост – који се константно позивају на неименоване изворе, а који, по мом мишљењу, не постоје“, написао је Трамп данас на Твитеру.

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist – They will both be out of business in 7 years!

