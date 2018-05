УПОЗОРЕЊЕ ИЗ НЕМАЧKЕ: Џаба стежемо каиш, долази криза због које ћемо и гаће на добош!

Према индикатору немачког института ИМK, изгледи за избијање рецесије попели су се на 32,4 одсто.

Немачки институт ИМK упозорава на промену политике највећих централних банака, које сада спроводе монетарно стезање, а што би у на крају могло да доведе до погоршавања европског привреде па чак и нове рецесије.

Опасност од рецесије је значајно повећана. Стање је много критичније него пре месец дана – упозорио је ИМK. Према индикатору тог института, изгледи за избијање рецесије попели су се на 32,4 одсто, понајприје због ширења трговинских напетости и због наглог смањења ликвидности у светском финансијском систрему. Уједно, индикатори рецесије у Немачкој тренутно су знатно већи него су били 2008. године, када су Европа и свет почели да клизе у највећу кризу након Другога светског рата.

Here's why Bill Gates believes we'll have another financial crisis like the one in 2008. https://t.co/GqoPBrgFqv

— CNBC (@CNBC) April 21, 2018