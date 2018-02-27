(ВИДЕО)Ђилас: Србија је фашистичка земља!

PAX JUDAICA: „В своей печально знаменитой речи на еврейском конгрессе в Будапеште в 1952 г. раввин Э.Раббинович говорил: «Я могу определённо заверить вас, что сейчас рождается последнее поколение белых детей. Наши Контрольные Комиссии в интересах мира и исчезновения межрасовой напряжённости, запретят сношения белых людей с белыми. Белые женщины будут допущены только к черным мужчинам, а белые мужчины — только к чёрным женщинам. Таким образом, белая раса исчезнет, потому что смешивание чёрного и белого будет означать конец белого человека, нашего наиболее опасного врага, который останется только памятью. И для нас наступит десятитысячелетняя эра мира и достатка, Pax Judaica (Иудейский мир), и наша раса безоговорочно будет править целым миром. Наша превосходящая интеллектуальность сделает для нас лёгким поддержание нашего господства…» „
PAX JUDAICA: „В своей печально знаменитой речи на еврейском конгрессе в Будапеште в 1952 г. раввин Э.Раббинович говорил: «Я могу определённо заверить вас, что сейчас рождается последнее поколение белых детей. Наши Контрольные Комиссии в интересах мира и исчезновения межрасовой напряжённости, запретят сношения белых людей с белыми. Белые женщины будут допущены только к черным мужчинам, а белые мужчины — только к чёрным женщинам. Таким образом, белая раса исчезнет, потому что смешивание чёрного и белого будет означать конец белого человека, нашего наиболее опасного врага, который останется только памятью. И для нас наступит десятитысячелетняя эра мира и достатка, Pax Judaica (Иудейский мир), и наша раса безоговорочно будет править целым миром. Наша превосходящая интеллектуальность сделает для нас лёгким поддержание нашего господства…» „