(ВИДЕО)ХОЛАНЂАНИН ШОKИРАН СРПСKИМ ВОЗАЧИМА: Овде пуна линија заправо није пуна

Холанђанин Фабијан Фендриг годинама живи у Београду, а недавно је одлучио да на Јутјубу објави неколико снимака у вези са „саобраћајном културом“ у нашој земљи.

Фендринг је закључио да у Србији постоји принцип „претицајног лудила“, објаснивши да понекад „пуна линија заправо није пуна“.

Он је издвојио и пример претицања аутобуса, чији возач је ушао у „маказе“.

На једном од снимака приказао је да у Србији „можете да паркирате аутомобил где хоћете“ алудирајући на честу појаву када возачи стану ван паркинга и само упале трепћућа светла.

Међутим, Фендриг је објавио и фотографију на којој се види да се чак и полицијско возило креће супротним смером, претходно прешавши пуну линију и то без ротације.

It is always nice to give the good example… @SaobrKamera IF they were on an emergency they should ahve had their blue lights on, but they don´t, so = FAIL pic.twitter.com/Yd53vGrPIi

— Fabian Vendrig (@fabianvendrig) April 5, 2018