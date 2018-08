Зуроф жестоко критиковао учешће израелских авиона на обележавању Олује

Директор Центра „Симон Визентал“ у Јерусалиму Ефраим Зуроф критиковао је учешће израелских авиона Ф-16 у хрватској прослави акције „Олује“.

– Веома сам узнемирен што ће ловци израелског ратног ваздухопловства летети на догађају обележавања операције „Олуја“ током које је Хрватска протерала 250.000 Срба из својих домова у Хрватској. До данас ниједна страна држава у овоме није учествовала – написао је Зуроф на Твитер налогу.

Very upset that Israeli AirForce jets will be flying in event to mark “Operation Storm” during which Croatia expelled 250,000 Serbs from their homes in Croatia. Until today no foreign country has ever participated!!

— Efraim Zuroff (@EZuroff) August 4, 2018