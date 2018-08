GDP per capita (PPP, current prices in $) of selected Balkan nations in the last decade and in the next 5 years (projected)#rstats #data #dataviz #economy #animation #BIH #Croatia #Serbia #Macedonia pic.twitter.com/EZ1EWQE1lF

— Mɪʟᴏꜱ Pᴏᴘᴏᴠɪᴄ (@milos_agathon) August 13, 2018