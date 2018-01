Трамп: Мислили сте да смо ми идиоти, доста је било!

„САД су глупо уплатиле Пакистану више од 33 милијарде долара за последњих 15 година, а они су нам вратили са лажима и преваром, мислећи да су наши лидери идиоти. Они дају склоништа терористима које ловимо у Авганистану и скоро да не пружају помоћ. Доста је било!“, написао је Трамп на Твитеру.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018