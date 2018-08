Масовна пуцњава на гејминг турниру на Флориди, најмање четворо мртвих

НА ФЛОРИДИ је у неђељу око 14 сати по локалном времену дошло до пуцњаве у којој су погинуле најмање четири особе док их је још најмање седам рањено, јавља ЦНН.

Пуцњава се догодила на Јацксонвилле Ландингу, познатом трговачком мјесту у центру града. До пуцњаве је дошло у ГЛХФ Гаме Бару на турниру гђе се играла видеоигра Мадден НФЛ 2019., симулација америчког ногомета.

Уред шерифа града Јацксонвиллеа одмах је на Тwиттеру потврдио како има више погинулих.

Према првим информацијама, у пуцњави је страдало 11 особа – четири су смртно страдале, а седам их је рањено. Но, ЦНН наглашава како се ради о првим неслужбеним информацијама које су склоне промјенама. Најмање три особе превезене су у болницу у Јацксонвиллеу и стабилно су. Једној особи пружена је помоћ у Баптист Медицал Центеру.

Изгубио на турниру па направио покољ?

Полиција је путем Тwиттера потврдила како је мртав осумњиченик за напад. Иако се говорило о томе како постоји још један нападач, полиција је то на конференцији одржаној у 16:30 по локалном времену, односно у 22:30 по нашем, демантирала.

“Немамо других осумњиченика у овом тренутку. Имамо једно осумњиченог у вези овог случаја. И он је мртав”, рекао је шериф Мике Wиллиамс.

Према непотвређним информацијама које преносе амерички медији, починитељ је играч који је отворио ватру након што је изгубио на турниру да би на крају убио себе. Но, ријеч је о, како наглашава и ББЦ, непотврђеним информацијама.

Интернетом кружи снимка на којој се чује почетак напада

На друштвеним мрежама појавила се снимка на којој се чује тренутак пуцњаве. Снимка показује емитирање игре Мадден НФЛ, а онда се, уз коментатора, чује више пуцњева.

Дрини Гјока, 19-годишњи играч који је суђеловао на турниру, на Тwиттеру је описао пуцњаву. Рекао је да му је то најгори дан у животу.

“Имао сам пуно среће. Метак је погодио мој палац”, написао је.

“Никада више ништа нећу узимати здраво за готово”, додао је.

I will never take anything for granted ever again. Life can be cut short in a second

— Drini Gjoka (@YoungDrini) August 26, 2018